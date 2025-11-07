Roncaglia, la frazione dove non si può attraversare la strada

Che qualcosa non funzioni appare lampante quando l’auto segna una velocità di 50 chilometri orari, ma per il rilevatore ne stai facendo 188. Forse neppure volando, una Panda riuscirebbe a raggiungere quella velocità. Siamo a Roncaglia, la terra di nessuno dove quotidianamente si combatte contro il traffico: macchine e soprattutto camion che sfrecciano senza che ci sia il minimo controllo. C’è un autovelox: «Sì, ma non funziona se non c’è la pattuglia» ci avvertono subito i residenti. E il semaforo? Almeno quello non aiuta a far diminuire la velocità? «Funziona solo di notte - spiega ancora un’abitante - durante il giorno è a chiamata. La notte se passi con il rosso ti dà la multa perché c’è la telecamera. Ma il problema del traffico è soprattutto di giorno».

In effetti attraversare la strada in alcuni punti è un’esperienza da brivido. Neppure i cordoli rialzati in mezzo alla strada - che a Roncaglia hanno ribattezzato «biscotti» - servono a risolvere il problema, anzi in certi casi lo peggiorano perché restringono la carreggiata.

«È il problema più antico di Roncaglia e peggiora sempre di più - spiega una residente - sono anni che lottiamo ma niente e nessuno lo riesce a risolvere».