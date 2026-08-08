Roncaglia, manca l'acqua al cimitero. «Così da parecchi giorni»

«È da parecchi giorni che andiamo avanti così. Per annaffiare i fiori sulla tomba di mio marito devo riempire l’innaffiatoio a casa e portarlo fin qui. Spero che il problema si risolva presto, altrimenti sarò costretta a mettere i fiori finti, ma non mi sono mai piaciuti». A parlare è un’anziana che, come molti altri cittadini, ogni giorno si reca al cimitero di Roncaglia per fare visita ai propri cari.

Da oltre una settimana il camposanto è infatti senza acqua. Dai rubinetti non scende una goccia e, per avvisare i visitatori, qualcuno ha affisso un cartello che segnala il guasto. Il disservizio riguarda anche i servizi igienici, attualmente fuori uso proprio a causa della mancanza di acqua.

Secondo quanto riferito dai residenti della zona, il problema sarebbe emerso dopo le recenti asfaltature della strada davanti al cimitero, quando si sarebbe verificato un guasto alla rete idrica.



