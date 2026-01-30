Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Roncarolo, nasce la maxi-barriera contro le piene del Po

L’importo totale dell’opera, come previsto da quadro economico, è di 12,2 milioni di euro

Valentina Paderni
|1 giorno fa
FOTO PADERNI
FOTO PADERNI
1 MIN DI LETTURA
Dovrebbero concludersi entro l’estate i lavori in corso lungo l’argine del Po, a Roncarolo, per la realizzazione di una maxi barriera contro le piene del Po.Rispetto alla data di ultimazione che appare sul cartellone informativo all’ingresso dell’area di cantiere, dove è riportato il 21 aprile prossimo, le operazioni sembrerebbero dunque prolungarsi di qualche mese.
In capo ad Aipo, l’intervento è finanziato dai fondi europei del Piano nazionale di ripresa e resilienza e rientra in un più ampio progetto di rinaturazione dell’area del Po. Nel caso specifico, i lavori in corso a Roncarolo sono dedicati alla protezione del territorio, con l’obiettivo di migliorare la tenuta idraulica di un tratto dell’argine maestro in sponda destra del Grande fiume.
Oltre vent’anni fa, nel 2005, erano già stati eseguiti alcuni interventi di rinforzo tramite una diaframmatura (barriera) strutturale, costituita da pannelli di paratie in calcestruzzo armato. 
Leggi tutto
FOTO PADERNI
FOTO PADERNI
Lavori Aipo lungo l'argine del Po a Roncarolo
Lavori Aipo lungo l'argine del Po a Roncarolo
FOTO PADERNI
Lavori Aipo lungo l'argine del Po a Roncarolo

Gli articoli più letti della settimana