Roncarolo, nasce la maxi-barriera contro le piene del Po

Dovrebbero concludersi entro l’estate i lavori in corso lungo l’argine del Po, a Roncarolo, per la realizzazione di una maxi barriera contro le piene del Po.Rispetto alla data di ultimazione che appare sul cartellone informativo all’ingresso dell’area di cantiere, dove è riportato il 21 aprile prossimo, le operazioni sembrerebbero dunque prolungarsi di qualche mese.

In capo ad Aipo, l’intervento è finanziato dai fondi europei del Piano nazionale di ripresa e resilienza e rientra in un più ampio progetto di rinaturazione dell’area del Po. Nel caso specifico, i lavori in corso a Roncarolo sono dedicati alla protezione del territorio, con l’obiettivo di migliorare la tenuta idraulica di un tratto dell’argine maestro in sponda destra del Grande fiume.

Oltre vent’anni fa, nel 2005, erano già stati eseguiti alcuni interventi di rinforzo tramite una diaframmatura (barriera) strutturale, costituita da pannelli di paratie in calcestruzzo armato.