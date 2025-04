Rottofreno, il bilancio è solido: si farà la ciclabile per Centora

Bilancio solidissimo, quello di Rottofreno. Permette nel 2025 di realizzare l’attesissima ciclabile tra San Nicolò e Centora. «Perché - spiega la sindaca Paola Galvani - prendono i finanziamenti i Comuni con le spalle coperte». Vanno infatti anticipati i fondi per le opere pubbliche finanziate dagli enti superiori.

Ad esempio, per il già funzionante palazzetto dello sport, manca all’appello ancora un milione di euro. La ciclabile lungo strada Lampugnana costa 2,5 milioni: uno viene investito da Rottofreno, il resto arriva dalla Regione. Ma il Comune deve anticipare l’intera somma, annuncia al consiglio comunale la sindaca. «E noi possiamo».

Il bilancio 2024 ha movimentato 16 milioni di euro d’entrate, di cui 7 milioni sono tributarie. Le imposte sugli immobili aiutano con 3.420.000 euro e le addizionali comunali con 1.820.000 euro. Le uscite correnti hanno pesato per 9.113.000 euro, di cui il 43 per cento spesi per il sociale e l’istruzione. Dei 7 milioni di euro d’avanzo, ne sono disponibili 3.194.000.