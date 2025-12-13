Rottofreno, la panchina rossa sfregiata verrà ripristinata

C’è un vuoto, al posto della panchina rossa di fronte alle scuole medie di San Nicolò. La struttura che sensibilizzava l’opinione pubblica contro la violenza è stata vandalizzata e quindi rimossa. Ma tornerà presto. Spiega la sindaca di Rottofreno Paola Galvani: «Nottetempo qualcuno ha rotto e piegato le stecche della panchina. Era pericoloso lasciarla in quelle condizioni e abbiamo dovuto toglierla. Appena letto il mio sfogo sui social, un cittadino che conosco mi ha contattata: a sua cura e spese sarà ripristinato quel simbolo. Per ora intende rimanere anonimo. La sua mano tesa mi ha commossa».

La panchina di via Ungaretti, al limite del parco di piazza Togliatti, esattamente due anni fa era stata dipinta di rosso.