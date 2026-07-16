Ruba confezioni di carne al supermercato nascondendole nei pantaloni, denunciato uno straniero
Bloccato dall'addetto alla vigilanza dopo aver superato le casse senza pagare: decisivo l'intervento della polizia locale
Redazione Online
|54 minuti fa
Una pattuglia della polizia locale in auto
Intervento nei giorni scorsi della polizia locale di Piacenza presso un supermercato di via Calciati, a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale Operativa di via Rogerio.
Un addetto alla vigilanza ha fermato un uomo sorpreso all'uscita dopo aver occultato all'interno dei pantaloni due confezioni di carne, oltrepassando le casse senza pagare.
Il responsabile della sicurezza, insospettito dal comportamento dell'uomo – un cittadino di nazionalità marocchina –, lo ha seguito invitandolo a mostrare la merce nascosta. La refurtiva è stata quindi riconsegnata per la successiva restituzione al punto vendita.
A seguito della querela sporta dal direttore del supermercato, l'uomo è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per il reato di furto. Gli accertamenti relativi al procedimento, attualmente in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi. Il Comando di via Rogerio ribadisce che la costante presenza delle pattuglie sul territorio, rafforzata in estate, resta fondamentale per tutelare commercianti e residenti contrastando i fenomeni di illegalità.