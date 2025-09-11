Thursday, September 11

Salta il regolamento adozioni, Cocco e Big restano in canile

Dopo le polemiche intorno ai 600 euro a chi si prende un randagio, il Comune di Lugagnano ritira il documento. «Ma lo riproporremo»

Federica Duani
|4 minuti fa
Il cane Cocco
Il cane Cocco
1 MIN DI LETTURA
Alla fine è stato ritirato il regolamento per l’adozione dei cani di proprietà̀ del Comune di Lugagnano che avrebbe dovuto essere votato durante il consiglio comunale di martedì, ma che lunedì è stato duramente contestato dalla Lega nazionale di difesa del cane. Ritirato, ma non abbandonato, come annunciato dal sindaco Antonio Vincini, che precisa: «Volevamo approvare il regolamento nel minor tempo possibile per dare una nuova casa e famiglia ai due cani di proprietà̀ comunale, ma le associazioni contestano la procedura. Lo analizzeremo meglio con rappresentanti di associazioni di fiducia, ci lavoreremo e poi lo riproporremo».
Il cane Big
Il cane Big
I due cani di cui parla il sindaco e da molto tempo ospitati al canile di Castellarquato, sono due meticci di taglia piccola: Cocco, sei anni, e Big un “vecchietto” di 12. Partiva proprio pensando a loro la proposta, avanzata dal consigliere di maggioranza nonché veterinario Claudio Marchetti, che prevedeva in sintesi un sostegno economico una tantum pari a 600 euro per chi adottasse Cocco o Big, , ma è emerso che la Regione Emilia-Romagna non consente incentivi di questo tipo.
