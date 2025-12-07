Salvati in extremis otto cuccioli abbandonati. Ora cercano una famiglia

Sono otto i cuccioli di cane - ovviamente figli di una stessa madre - ritrovati da un piacentino nella zona di Borgotrebbia, abbandonati come rifiuti dentro uno scatolone di cartone. Buttati via come roba da scartare, senza acqua, senza cibo, affamati di calore e di carezze. Ci si è imbattuto, in quello scatolone - incredulo - un piacentino che non ha perso tempo e li ha portati al canile di Piacenza, chiusi ancora nello scatolone dove si presume abbiano trascorso i loro primi scampoli di vita.