Salvati in extremis otto cuccioli abbandonati. Ora cercano una famiglia

Trovati in uno scatolone a Borgotrebbia a pochi giorni dalla nascita, hanno rischiato di morire. Dal 16 dicembre saranno in adozione

Simona Segalini
Simona Segalini
|1 ora fa
Alcuni degli otto cuccioli ritrovati in uno scatolone a Borgotrebbia
Alcuni degli otto cuccioli ritrovati in uno scatolone a Borgotrebbia
1 MIN DI LETTURA
Sono otto i cuccioli di cane - ovviamente figli di una stessa madre - ritrovati da un piacentino nella zona di Borgotrebbia, abbandonati come rifiuti dentro uno scatolone di cartone. Buttati via come roba da scartare, senza acqua, senza cibo, affamati di calore e di carezze. Ci si è imbattuto, in quello scatolone - incredulo - un piacentino che non ha perso tempo e li ha portati al canile di Piacenza, chiusi ancora nello scatolone dove si presume abbiano trascorso i loro primi scampoli di vita.  
