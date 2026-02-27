Salvò Rocca d'Olgisio: «Passo il testimone ma a malincuore»

Rocca d’Olgisio passa di mano. Il castello arroccato su di uno sperone di roccia da cui si domina Pianello e tutta la Valtidone è stato venduto. L’ormai ex proprietario, Francesco Bengalli, ha ceduto il testimone dopo 47 anni di cui buona parte spesi, insieme al fratello Arnaldo scomparso nel 2024, per recuperare quelle antiche mura e renderle fruibili a migliaia di visitatori. Sul nome dell’acquirente Bengalli non dice nulla. Si sa però che ad acquistare lo splendido maniero sarebbe stata una società che fa capo ad una coppia, marito e moglie, residenti a Milano.

Per Bengalli restano un mare di ricordi legati ad un posto la cui storia coincide anche con la storia della sua famiglia. Era stato il padre Silvio, nel 1979, ad acquistare il castello. Da quel momento era partito un minuzioso lavoro di recupero del castello su cui pesava il degrado dovuto a decenni di abbandono e incuria.