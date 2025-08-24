San Pietro, addio alla staffetta «Luisa era un generale buono»

La staffetta partigiana Luisa Grumi è morta, a 99 anni. La comunità piacentina perde una donna che ha partecipato alla Resistenza, consegnandoci la libertà e la democrazia, quando aveva solo 18 anni. La sua famiglia perde un’instancabile madre e nonna, una donna tenace, di carattere, autonoma, che ha tenuto legati a sé tutti quanti.

A ricordarla è Marco, uno dei cinque nipoti. «È stata un generale buono, autorevole e dolce, il collante della famiglia. Fino pochi anni fa, ci riunivamo da lei ogni domenica, ed era lei, rigorosamente, a cucinare. Dritta come un fuso, se doveva rimproverarci, anche se adulti, lo faceva. Ha sempre avuto una forza emotiva e fisica incredibile».