Sanità pubblica e salute, Giacomo Biasucci a "Lo Specchio di Piacenza"

Mettere al centro i bambini, le loro famiglie e il futuro. È la missione professionale di Giacomo Biasucci, pediatra, professore associato all’Università di Parma e direttore del Dipartimento Salute donna, in-fanzia e adolescenza dell’Ausl di Piacenza. È lui l’ospite della nuova puntata de “Lo specchio di Piacenza”, condotta da Nicoletta Bracchi.

Dopo le prime esperienze alla Clinica pediatrica San Paolo di Milano, Biasucci è arrivato a Piacenza, dove ha contribuito a consolidare e sviluppare la Pe-diatria e la Neonatologia dell’o-spedale Guglielmo da Saliceto. Nel 2022 la nomina a professore associato ha rafforzato il legame tra assistenza, università e ricerca.

Patologie rare

Tra i campi a cui ha dedicato particolare attenzione ci sono le malattie metaboliche eredi-tarie, patologie rare nelle quali una diagnosi precoce può cambiare il destino di un bambino, e i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione in età evolutiva. Un lavoro che richiede competenze diverse, collabo-razione tra specialisti e ascolto delle famiglie.

Bambini e adolescenti

Con Biasucci parleremo di sanità pubblica, prevenzione, ricerca e delle sfide che riguar-dano oggi la salute di bambini e adolescenti. Le fotografie scelte dall’ospite scandiranno il raccon-to, tra esperienze professionali, incontri e momenti di vita.

Dove vederlo

“Lo specchio di Piacenza”, in onda stasera alle 21, con Nicoletta Bracchi e Giacomo Biasucci. Le puntate sono disponibili on demand anche sul sito di Libertà.