Sant'Antonino, oggi il grande giorno della fiera

E' arrivato il grande giorno della fiera patronale. Saranno 250 - di cui 33 dedicate ai prodotti alimentari - le bancarelle che animeranno oggi fino questa sera l'edizione 2026 della Fiera di Sant'Antonino: 176 si snoderanno lungo il Pubblico Passeggio, 32 saranno collocate in viale Palmerio, 17 in piazzale Genova, 19 si posizioneranno in corso Vittorio Emanuele e 6 in via Alberici. Si svolgerà come di consueto, senza variazioni, anche il mercato settimanale di piazza Cavalli e piazza Duomo. Contestualmente alla fiera partiranno, come in tutta Italia, anche i saldi estivi, con i negozi aperti al mattino e al pomeriggio.

La parte religiosa della festa del santo patrono si tiene come tradizione al mattino nella basilica. Prima della messa episcopale delle 11 il concerto della banda Ponchielli nella piazza. Al termine della messa celebrata dal vescovo Adriano Cevolotto la consegna dell'Antonino d'oro ad Africa Mission.

In occasione della festività patronale, l'ingresso ai Musei Civici di Palazzo Farnese - aperti, sabato 4 luglio, con orario continuato dalle 10 alle 18 - sarà gratuito per tutti i residenti nel Comune di Piacenza.

Per favorire al massimo l'accessibilità alla manifestazione, sono confermate grazie alla collaborazione con Seta e Tempi Agenzia le due linee di bus navetta gratuiti che dalle 7 alle 23, con frequenza ogni 10 minuti e in via continuativa, collegheranno con tragitti di andata e ritorno la tratta dalla Galleana al Cheope e la zona della Farnesiana a viale Patrioti. Per entrambi è prevista la possibilità di salire e scendere, a richiesta, lungo il percorso: il primo, con partenza dal parcheggio dello stadio Garilli, procederà lungo viale Martiri della Resistenza, via Boselli e via Manfredi per poi raggiungere il parcheggio di via IV Novembre, effettuando il ritorno attraverso via Nasolini, via Damiani e via Martiri della Resistenza, per tornare nuovamente allo stadio; il secondo, con partenza dal parcheggio di via Caduti sul Lavoro percorrerà via Falconi, via Millo, via Farnesiana e viale Patrioti, con inversione di marcia in piazzale Roma per ritornare lungo viale Patrioti, via Farnesiana, via Millo, via Falconi, via Marinai d'Italia, via Vittime di Strà, via Rio Farnese, via Divisione Partigiana Piacenza, via Mazzoni e via Caduti sul Lavoro.