Sassate in riva al Trebbia, bambino all'ospedale

Sole, Trebbia, voglia di giocare in un giorno di festa, sulle rive a Rivergaro. Solo che ogni gioco tira l’altro: e così la situazione è purtroppo sfuggita di mano a due fratellini, che nel pomeriggio di venerdì 25 aprile stavano giocando a rincorrersi. Uno dei due - secondo quanto è stato possibile ricostruire - ha voluto infatti lanciare alcuni sassi e, involontariamente, ha colpito il fratello vicino a lui. Sul posto, sono intervenuti i soccorritori della Pubblica assistenza Valnure di Rivergaro che, per precauzione, hanno trasportato il piccolo, di 4 anni, all’ospedale di Piacenza. Per fortuna si è trattato solo di un controllo: il bambino già ieri nel tardo pomeriggio stava infatti bene. Bernoccolo a parte.