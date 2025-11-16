Schianti sulle strade, due feriti in pochi minuti

Due incidenti stradali in pochi minuti, alle porte della città e in pieno centro storico, nella serata del 16 novembre. All'incrocio tra via Campagna e San Bartolomeo attorno alle 22 si sono scontrati tra un'auto e un furgone. Un giovane è rimasto ferito e imprigionato all'interno della vettura. E' stato estratto dai vigili del fuoco, intervenuti insieme ai soccorritori del 118 che lo hanno poi trasportato d'urgenza al pronto soccorso.

Quasi contemporaneamente sulla strada Farnesiana, tra Piacenza e Mucinasso, un'auto è finita in un canale ribaltandosi. Anche in questo caso una persona è rimasta ferita e bloccata nell'abitacolo e per liberarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche l'auto infermieristica del 118 e un'ambulanza della Pubblica assistenza di San Giorgio che ha trasportato il ferito all'ospedale cittadino.