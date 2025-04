Schianto all'incrocio, quattro feriti a Gragnano

Uno scontro fra due auto, quattro feriti, una donna bloccata nella sua macchina semi-distrutta: è l'incidente avvenuto attorno alle 6.30 di venerdì 18 aprile sulla strada che collega Gragnano a Campremoldo Sopra. All'incrocio in località Castello del Borgo si sono scontrate una Citroen C3 e una Skoda Fabia che è finita fuori strada. La donna che era al volante della Skoda è rimasta bloccata nell'abitacolo e per liberarla sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Nell'incidente sono rimaste ferite anche le tre persone che erano a bordo della Citroen. In loro soccorso sono arrivate l'auto medica e tre ambulanze mentre da Parma è stato fatto alzare in volo l'elicottero del 118, poi tornato indietro quando è stato accertato che nessuna delle persone coinvolte nell'incidente era in condizioni gravi. I feriti sono stati trasportati dalle ambulanze al pronto soccorso di Piacenza.