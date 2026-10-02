Schianto frontale camioncino-utilitaria, tre feriti

Incidente stradale che poteva avere conseguenze pesanti oggi, venerdì 2 ottobre, nel primo pomeriggio, lungo la strada che collega la zona logistica di Castel San Giovanni e Fontana Pradosa. Per cause da accertare, sono entrati in collisione un veicolo commerciale e una utilitaria. Un impatto particolarmente violento, avvenuto frontalmente tra i due veicoli e che ha provocato l'uscita di strada della vettura che ha terminato la propria corsa nel canale di scolo ai margini della carreggiata.

A riportare le conseguenze maggiori, un uomo e una donna a bordo del camioncino. I due sono stati trasportati dall'ospedale di Piacenza per accertamenti, ma le loro condizioni non destano preoccupazioni particolari. Ha invece rifiutato le cure dei volontari della Pubblica Assistenza di Castel San Giovanni. Sul posto anche un'ambulanza della Croce Rossa di Borgonovo, l'auto infermieristica del 118 di Castello, oltre alla Polizia Locale che si è occupata di rilievi e della regolazione del traffico. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area.

FOTO DI MASSIMO BERSANI