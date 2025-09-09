Schianto nella notte, auto ribaltata alla Veggioletta
Lievi ferite per una donna
Ermanno Mariani
|2 ore fa
Auto ribaltata verso le 22 di lunedì 8 settembre in via Einaudi a Piacenza in seguito a uno scontro tra due vetture: una proveniva da Sant'Antonio e mentre svoltava in via Veggioletta è stata colpita da un'altra macchina che dalla città andava verso Sant'Antonio. Ferita in modo lieve una donna a bordo dell'auto ribaltata. Illesa la conducente dell'altro veicolo.
Intervenuti sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale.