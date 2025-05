Schianto sul passo Penice, centauro 25enne a Parma in elicottero

Schianto tremendo oggi, sabato 3 maggio, poco dopo le 14.30 sulla strada provinciale che conduce al passo Penice, per un motociclista che, per cause da accertare, ha impattato contro il guardrail a margine della carreggiata. Il centauro, un 25enne, ha riportato un grave trauma cranico: gli uomini del 118 di Bobbio giunti sul posto hanno prestato le prime cure del caso, dopodiché il motociclista è stato condotto all'Ospedale Maggiore di Parma a bordo dell'elicottero giunto dalla città ducale. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.