Sciopero dei mezzi pubblici, caos in stazione: «È un disastro»
Oltre venti treni cancellati da e per Piacenza. Pendolari e lavoratori in difficoltà, mancano anche gli autobus
Danilo Di Trani
|2 ore fa
«Siamo bloccati in stazione, giornata rovinata». È solo una delle testimonianze raccolte all'interno della stazione ferroviaria di Piacenza sotto il tabellone che illumina oltre 20 segnalazioni di treni cancellati.
Massiccia l'adesione allo sciopero generale da parte dei lavoratori impiegati nei trasporti. «Non c'è autobus, non c'è treno. È un disastro» afferma un altro pendolare.