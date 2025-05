Sciopero lavoratori Lidl, presidio in via Calciati sabato 24 maggio

Nella provincia di Piacenza si effettuerà un presidio in sciopero dalle ore 10 alle 12:00 di sabato 24 maggio davanti al punto vendita Lidl di via Calciati, a Piacenza, dove saranno presenti le lavoratrici ed i lavoratori dei supermercati presenti a Piacenza.

Tra i punti che hanno portato alla rottura del tavolo «vi è la volontà di non riconoscere ai lavoratori, o di riconoscere con misure ritenute insufficienti, una redistribuzione di quanto guadagnato dall’azienda a chi effettivamente produce il risultato – scrivono Filcams Cgil Fisascat Cisl e Uiltucs Uil in una nota –. Ricordiamo che la Lidl ha un fatturato di 7miliardi con un utile ante imposte pari a 1,3 miliardi».

«Altre motivazioni riguardano l’organizzazione del lavoro con carichi di lavoro eccessivi per la mancanza di personale e di flessibilità utilizzata all’estremo, con evidenti ricadute sulla sicurezza sul lavoro», aggiungono i sindacati.

Per queste ragioni Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltcus Uil hanno proclamato lo stato di agitazione con blocco delle prestazioni straordinarie e supplementari e una giornata di sciopero per l’intero turno di lavoro il 24 Maggio. Nella provincia di Piacenza si effettuerà un presidio in sciopero dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso il punto vendita Lidl di via Calciati dove saranno presenti le lavoratrici ed i lavoratori dei supermercati presenti a Piacenza.