Scippatore inseguito dai passanti e preso in via Nasolini: le foto

Uno scippatore tallonato da un gruppo di operai è stato fermato dai carabinieri in via Nasolini. Tutto è iniziato verso il mezzogiorno di venerdì 11 luglio, quando alcuni operai al lavoro su un cantiere hanno sentito le grida allarmate di una donna in via 4 Novembre. L'anziana urlava di essere stata derubata della propria borsa, così il gruppo, insieme con un passante a bordo di un'Audi, si è messo all'inseguimento dell'uomo che ha imboccato via Nasolini.

È lì che sono arrivati i carabinieri, che hanno placcato il fuggiasco e lo hanno caricato sull'auto. L'uomo sarebbe un magrebino. Pochi istanti dopo, le volanti della Polizia sono riuscite a recuperare il portafogli della vittima, visibilmente spaventata dall'accaduto.