Scomparso nella notte, anziano ritrovato dai carabinieri in un fosso

Un anziano di 86 anni è stato ritrovato questa mattina a Piacenza grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri del Radiomobile. L’uomo era scomparso dalla sua abitazione la sera del 5 novembre, facendo temere per la sua incolumità a causa delle sue condizioni di salute.

Intorno alle ore 19:30 del 5 novembre 2025, la Questura di Piacenza ha ricevuto la segnalazione di allontanamento dell’86enne, residente in Via Arata, che non era rientrato a casa. Il figlio ha subito denunciato la scomparsa, lanciando l’allarme e segnalando che il padre si trovava in una condizione di particolare vulnerabilità.

Dopo la denuncia, la centrale operativa dei Carabinieri di Piacenza ha attivato immediatamente le ricerche, coinvolgendo tutte le pattuglie in servizio e gli equipaggi del Radiomobile. Le operazioni si sono concentrate inizialmente nei dintorni dell’abitazione dell’uomo. Un equipaggio ha contattato il figlio per raccogliere informazioni cruciali sull’ultimo contatto avuto con il padre.

Intorno alle ore 08:30 di stamattina, grazie alle indicazioni e alla geolocalizzazione fornite dalla centrale operativa, i carabinieri hanno individuato l’anziano nei pressi di un fossato, a circa 300 metri dall’eliporto di Piacenza, lungo la zona di collegamento fra la statale 654 e la tangenziale. L’uomo è stato ritrovato ferito e in stato di semi-incoscienza, con gravi contusioni al capo e alle ginocchia, probabilmente dovute a una caduta.

Il tempestivo intervento dei carabinieri del Radiomobile ha permesso di prestare immediato soccorso e di allertare il personale sanitario. L’86enne è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Piacenza per i necessari accertamenti medici. Durante il recupero, i militari hanno rinvenuto i suoi documenti e il portafoglio contenente 10 euro, poi riconsegnato alla famiglia.

Nonostante lo stato di shock per la notte trascorsa all’aperto, l’uomo è riuscito a fornire alcune informazioni, pur senza ricordare chiaramente come sia arrivato nella zona isolata. L’intervento della gazzella del Radiomobile si è rivelato decisivo nel salvare la vita dell’anziano, che è stato soccorso in tempo utile, evitando gravi conseguenze legate alla sua salute.

La vicenda, conclusasi fortunatamente con esito positivo, ha dimostrato ancora una volta la prontezza, la professionalità e la dedizione dei carabinieri del Radiomobile di Piacenza.