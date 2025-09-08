Scontro a Carpaneto, due donne all'ospedale

Scontro fra due auto nella mattina di lunedì 8 settembre alle porte di Carpaneto, all'incrocio con la strada per Gropparello. Due donne sono rimaste ferite. Una 34enne di Piacenza era al volante di una Nissan Qashquai, mentre una 59enne di Gropparello guidava una Fiat Punto. L'impatto fra le due vetture è stato molto violento e l'automobilista a bordo della Fiat è rimasta incastrata nell'abitacolo. Per estrarla è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco. Le ambulanze della Pubblica assistenza di San Giorgio hanno trasportato le due donne ferite all'ospedale di Piacenza. Per ricostruire l'accaduto e regolare il traffico sono intervenute due pattuglie della polizia locale di Val Nure e Val Chero.