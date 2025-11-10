Scontro a Gragnano, auto contro albero: quattro feriti
Importanti conseguenze sulla viabilità
Redazione Online
|1 ora fa
Incidente stradale con quattro feriti, fortunatamente senza gravi conseguente, nel primo pomeriggio di lunedì 10 novembre a Gragnano.
Forse a causa di una mancata precedenza, due auto si sono scontrate e una di queste è finita contro un albero. Importanti conseguenze sulla viabilità.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'auto infermieristica e una ambulanza da San Nicolò, la polizia locale di Gragnano e i vigili del fuoco.
Forse a causa di una mancata precedenza, due auto si sono scontrate e una di queste è finita contro un albero. Importanti conseguenze sulla viabilità.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'auto infermieristica e una ambulanza da San Nicolò, la polizia locale di Gragnano e i vigili del fuoco.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Ricerche archeologiche illecite, tre denunce. Recuperati anelli e monete
2.
Via Goitre, fine dell’ecomostro: entro il 2026 apre il punto vendita Maury’s
3.
Truffa aggravata, coinvolta una società piacentina: sequestrati beni per 5 milioni
4.
Muore nel giorno dei suoi 100 anni. Nerina: barista e chiromante