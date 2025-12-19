Scontro all'incrocio a Gragnano, due donne all'ospedale

Liberta - Site logo
Elisa Malacalza
Elisa Malacalza
|3 ore fa
1 MIN DI LETTURA
E' di due persone ferite - due donne di 59 e 75 anni - il bilancio di uno scontro tra due auto avvenuto nella mattinata di venerdì 19 dicembre a Gragnano, all'incrocio tra dia Roma e via Crevosi. Una intersezione ritenuta pericolosa dai residenti.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze della Croce rossa e l'auto infermieristica, i vigili del fuoco e i carabinieri.

