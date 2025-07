Scontro auto-moto in via Veneto, ferita una 17enne

Sono serie, ma non è in pericolo di vita, le condizioni di una 17enne rimasta ferita in uno scontro tra la moto sulla quale viaggiava, guidata da un giovane, e un'auto.

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 9 luglio in via Veneto a Piacenza. La ragazza è stata sbalzata di circa tre metri, finendo sull'asfalto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e l'auto infermieristica, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia locale.

Per consentire le operazioni di soccorso la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.