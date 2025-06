Scontro auto-moto sulla statale 10, ferito il centauro

Scontro tra un'auto e una moto nel tardo pomeriggio di sabato 28 giugno sulla statale 10 all'altezza dell'incrocio con via Gregorio da Fontana per Fontana Pradosa. Entrambi i mezzi viaggiavano da Castel San Giovanni verso Sarmato. Alla guida dell'auto una 30enne di Pieve Porto Morone, rimasta illesa. Ferito il centauro, un 40enne di Piacenza, che è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Maggiore di Parma. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, polizia locale e carabinieri, e i sanitari del 118 con un'auto medica di Piacenza e l'ambulanza da San Nicolò.