Scontro con un camion sul cavalcavia, grave automobilista

Traffico in tilt poco prima delle 7 di martedì 20 gennaio sulla statale 412 nei pressi del polo logistico di Castel San Giovanni. Una Alfa Romeo Giulietta, con a bordo un giovane che è finito in ospedale, si è scontrata con un camion lungo il cavalcavia dell'A21. Dopo la scontro l'auto si è accartocciata contro il guardrail, mentre il camion è finito di traverso lungo la statale 412. Sul posto carabinieri di Castello e vigili del fuoco. Il conducente dell'auto è stato trasportato d'urgenza in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un'auto infermieristica, una ambulanza e i carabinieri della locale stazione.

I mezzi dono stati rimossi da autosoccorso Caniglia.

Lungo la 412, data la concomitanza con l'ingresso a quell'ora dei lavoratori in turno alla logistica, si sono formate code chilometriche.