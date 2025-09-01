Scontro frontale ad Alseno, grave un uomo

Grave scontro frontale tra un'auto e un furgone nella tarda mattinata di lunedì 1° settembre sulla via Emilia alle porte di Alseno. All'origine dell'incidente sembra esserci un malore del conducente dell'auto, un uomo di 57 anni residente a Pellegrino Parmense, che ha perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta mentre transitava il furgone e sul quale viaggiavano tre persone, rimaste illese.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri, sono intervenuti i sanitari del 118 con un'auto infermieristica e l'ambulanza della Pubblica assistenza Valdarda, oltre all'eliambulanza che ha trasportato l'uomo all'ospedale di Parma.