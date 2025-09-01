Monday, September 1

agg.

Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Monday, September 1

Seguici

Scontro frontale ad Alseno, grave un uomo

All'origine dell'incidente sembra esserci un malore del conducente dell'auto

Ermanno Mariani
|2 ore fa
Scontro frontale ad Alseno, grave un uomo
1 MIN DI LETTURA
Grave scontro frontale tra un'auto e un furgone nella tarda mattinata di lunedì 1° settembre sulla via Emilia alle porte di Alseno. All'origine dell'incidente sembra esserci un malore del conducente dell'auto, un uomo di 57 anni residente a Pellegrino Parmense, che ha perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta mentre transitava il furgone e sul quale viaggiavano tre persone, rimaste illese.
Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri, sono intervenuti i sanitari del 118 con un'auto infermieristica e l'ambulanza della Pubblica assistenza Valdarda, oltre all'eliambulanza che ha trasportato l'uomo all'ospedale di Parma.

Gli articoli più letti della settimana