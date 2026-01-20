Liberta - Site logo
Piacenza

Scontro frontale tra Vigolo Marchese e Sant’Antonio

Net territorio di Castell'Arquato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i soccorsi sanitari e i vigili del fuoco.

Federica Duani
|1 ora fa
Scontro frontale tra Vigolo Marchese e Sant’Antonio
1 MIN DI LETTURA
Incidente sulla provinciale 6 per Castell'Arquato, nel tratto tra Vigolo Marchese e Sant’Antonio, nel pomeriggio di martedì 20 gennaio. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i soccorsi sanitari e i vigili del fuoco.

