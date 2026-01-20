Scontro frontale tra Vigolo Marchese e Sant’Antonio
Net territorio di Castell'Arquato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i soccorsi sanitari e i vigili del fuoco.
Federica Duani
|1 ora fa
Incidente sulla provinciale 6 per Castell'Arquato, nel tratto tra Vigolo Marchese e Sant’Antonio, nel pomeriggio di martedì 20 gennaio. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i soccorsi sanitari e i vigili del fuoco.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Ennesima serranda abbassata, Moglio lascia il Corso e si trasferisce
2.
Sui rifiuti Tarasconi bacchetta Iren: «Inaccettabile. Gli svuotamenti di gennaio non finiscano in bolletta»
3.
Avvistato l'ibis sacro a Fiorenzuola «ma non è una bella notizia»
4.
Shock a Castello: chi ha sparato a Capodanno ha dodici anni