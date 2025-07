Scontro in tangenziale, due incastrati: sono gravi

Era poco dopo mezzanotte tra giovedì e venerdì 11 luglio quando il tratto di tangenziale di Piacenza tra lo stadio e la Farnesiana si è acceso di lampeggianti dei soccorsi: due auto, una Bmw e una Peugeot, si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Due i feriti gravi trasportati in ospedale a Piacenza, un terzo ha invece riportato ferite più lievi.

A bordo dei due veicoli viaggiavano un 27enne, un 33enne e un 35 enne. La chiamata al 118 è arrivata alle 00:10, subito sono stati allertati i vigili del fuoco di Piacenza: due delle persone a bordo erano rimaste incastrate tra le lamiere. L'intervento dei pompieri si è concluso dopo due ore. Insieme a loro la Polizia.