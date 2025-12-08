Scontro tra auto a Castelsangiovanni, due feriti lievi

Scontro tra due auto questa mattina all'incrocio tra la strada statale 10 e il bivio per Ganaghello e Rovescala, tra Castelsangiovanni e Stradella. Per cause in corso di accertamento un'Audi e una Panda sono entrate in collisione. Feriti non gravi i due conducenti soccorsi dall'auto infermieristica e dalla Pubblica Assistenza di Castelsangiovanni. Uno è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale di Castelsangiovanni, l'altro a quello di Piacenza. Sul posto per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri di Sarmato.