Scontro tra due auto a Cà Verde, due persone ferite

Sulla provinciale 412 tra Borgonovo e Castel San Giovanni. Intervenuti i soccorsi

Redazione Online
|1 ora fa
1 MIN DI LETTURA
E' di due persone ferite il bilancio di uno scontro frontale tra due auto avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 6 dicembre, sulla provinciale 412 in località Cà Verde, tra Borgonovo e Castel San Giovanni.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Croce rossa di Borgonovo, i carabinieri di Castel San Giovanni, la pubblica assistenza e l'auto infermieristica di Castel San Giovanni.

