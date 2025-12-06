Scontro tra due auto a Cà Verde, due persone ferite
Sulla provinciale 412 tra Borgonovo e Castel San Giovanni. Intervenuti i soccorsi
Redazione Online
|1 ora fa
E' di due persone ferite il bilancio di uno scontro frontale tra due auto avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 6 dicembre, sulla provinciale 412 in località Cà Verde, tra Borgonovo e Castel San Giovanni.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Croce rossa di Borgonovo, i carabinieri di Castel San Giovanni, la pubblica assistenza e l'auto infermieristica di Castel San Giovanni.