Scontro tra moto e auto sulla Via Emilia, arriva l'eliambulanza

Grave incidente nel pomeriggio di martedì 21 sulla Via Emilia a San Nicolò. Un motociclista fiorenzuolano di 53 anni è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Brescia.

Sul posto i carabinieri di San Nicolò e di Borgonovo con i vigili del fuoco di Piacenza.



Secondo una prima ricostruzione, attorno alle 18.30 circa, una moto Harley-Davidson diretta verso Piacenza si è scontrata - per motivi ancora da chiarire - con una Bmw che arrivava dal senso opposto.

L’auto pare stesse svoltando per imboccare Strada Riva Trebbia, quando è avvenuto l’impatto piuttosto violento

I primi soccorsi sono stati portati dalla Croce Rossa di San Nicolò con l'automedica inviata dal 118. Viste le condizioni critiche del centauro ferito è stato chiesto l'intervento dell'elicottero da Brescia, atterrato e ripartito dal campo sportivo. Sul posto anche il carro attrezzi di Caniglia per il recupero di auto e moto.