Scuola di Borgotrebbia, sopralluogo dell'Ausl per lo stafilococco
Dopo vari casi, i tecnici della prevenzione hanno fatto campionamenti e tamponi
Simona Segalini
|1 ora fa
La segnalazione di più casi di stafilococco aureo alla scuola di Borgotrebbia ha imposto ieri un sopralluogo da parte dell’Ausl. L’Azienda Usl di Piacenza – attraverso la Pediatria di comunità e il Servizio di Igiene pubblica, con il supporto scientifico degli specialisti infettivologi e in collaborazione con la direzione scolastica e il Comune – ha avviato un percorso di prevenzione e monitoraggio a tutela della salute dei bambini e del personale scolastico.
«L’iniziativa, condivisa con la direzione scolastica e con le famiglie - si legge in una nota - è stata programmata a scopo preventivo, nell’ambito di un piano più ampio di sorveglianza e di igiene ambientale».
