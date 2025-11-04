Scuola di Borgotrebbia, sopralluogo dell'Ausl per lo stafilococco

La segnalazione di più casi di stafilococco aureo alla scuola di Borgotrebbia ha imposto ieri un sopralluogo da parte dell’Ausl. L’Azienda Usl di Piacenza – attraverso la Pediatria di comunità e il Servizio di Igiene pubblica, con il supporto scientifico degli specialisti infettivologi e in collaborazione con la direzione scolastica e il Comune – ha avviato un percorso di prevenzione e monitoraggio a tutela della salute dei bambini e del personale scolastico.

«L’iniziativa, condivisa con la direzione scolastica e con le famiglie - si legge in una nota - è stata programmata a scopo preventivo, nell’ambito di un piano più ampio di sorveglianza e di igiene ambientale».