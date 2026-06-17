Scuola nell'ex Manifattura Tabacchi, «la comunità scolastica sceglierà il nome»

«Riteniamo che la scelta del nome di una scuola debba nascere anzitutto all'interno della comunità educativa che la vivrà ogni giorno – sottolinea l'assessore alle Politiche scolastiche Mario Dadati –. Saranno gli studenti, le famiglie, il personale scolastico e gli organi collegiali a costruire questo percorso. È giusto che una decisione così significativa sia condivisa da chi sarà chiamato a riconoscersi nei valori e nel significato dell'intitolazione».

In merito al dibattito sull'intitolazione della nuova scuola secondaria di primo grado dell'ex Manifattura Tabacchi, l'amministrazione comunale chiarisce che la scelta del nome sarà affidata alla futura comunità scolastica, nel rispetto delle procedure previste e dell'autonomia degli organi competenti.

La nuova scuola entrerà in funzione con il prossimo anno scolastico, 2026-2027, e farà parte del nuovo Istituto Comprensivo n. 7. In accordo con l'Ufficio scolastico territoriale e con il dirigente scolastico, Andrea Grossi, è stato definito che il percorso di individuazione dell'intitolazione partirà dopo l'insediamento del Consiglio d'Istituto, previsto tra ottobre e novembre prossimi.

Sarà quindi il Consiglio d'Istituto, una volta costituito, a definire modalità e strumenti del percorso, coinvolgendo la comunità scolastica composta da studenti, famiglie, docenti e personale. Potranno inoltre essere valutate forme di partecipazione più ampie, aperte anche al quartiere e alla cittadinanza.

Il Comune accompagnerà quindi il percorso, nel rispetto dell'autonomia scolastica e delle competenze attribuite agli organi collegiali.