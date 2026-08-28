Scuola, pubblicato l'elenco completo dei presidi

È completo l’elenco dei dirigenti degli Istituti comprensivi della città e della provincia, li ha resi noti ieri l’ufficio scolastico regionale di Bologna. A Piacenza era in attesa di nomina solo l’Ic 6 (media Carducci, primarie Due Giugno e Carella e scuole dell’infanzia Due Giugno, Carella e Ottolenghi) che è stato assegnato, come incarico annuale di reggenza, a Simona Favari dirigente titolare dell’Istituto comprensivo 4 che comprende la media Anna Frank, le primarie Caduti e De Amicis e l’infanzia Moro, Rodari e Farnesiana.

«Mi attende sicuramente una sfida importante: accompagnare la nascita e la costruzione di due nuovi Istituti Comprensivi, l’Ic 4, di cui sarò dirigente titolare, e l’Ic 6, che mi è stato affidato in reggenza - è il commento a caldo della dirigente Favari -. È un incarico certamente impegnativo, che richiederà molte energie, ma che cercherò di affrontare con attenzione e senso di responsabilità. Sono inoltre contenta di ritrovare nell’Ic 6 la scuola Due Giugno, che ho diretto in questi anni e con la quale potrò quindi proseguire un percorso già avviato. L’obiettivo sarà lavorare insieme alle due comunità scolastiche per costruire identità nuove, solide e condivise».