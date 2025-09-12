Scuola trasformata in rifugio notturno: blitz alla Tina Pesaro di Castello

Una banda di giovanissimi si è introdotta all’interno della scuola elementare Tina Pesaro di Castel San Giovanni per bivaccare. I giovani si sono introdotti dal vecchio ingresso della scuola elementare, in via Nazario Sauro. Sono passati da una porta che immette in un locale magazzino dove sono custoditi lavagne, tavolini, sedie. Al loro arrivo gli agenti della polizia locale hanno trovato la porta aperta e alcune seggiole disposte in cerchio. Tutt’attorno, durante il sopralluogo, sono stati trovati rotoli di carta igienica gettati a terra e resti di bivacco, anche nell’area appena fuori, l’androne antistante l’ingresso. Bottiglie, sigarette, resti di cibo. «Cercheremo di potenziare il sistema di videosorveglianza - dice la sindaca Valentina Stragliati, presente insieme agli agenti della polizia locale - e chiederemo alle forze dell’ordine di potenziare i giri e i controlli in quella zona della città». L'episodio non sarebbe isolato. Durante l'estate i residente avrebbero più volte notato la presenza di giovani e giovanissimi intenti a bivaccare nei pressi della scuola.