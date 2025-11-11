Scuole, cimitero, rifiuti: a Borgonovo arrivano nuovi occhi elettronici

A Borgonovo sono in arrivo nuovi occhi elettronici. In alcune zone considerate maggiormente “sensibili” verranno piazzati occhi elettronici collegati con il locale comando di Polizia locale. Alle telecamere si aggiungeranno anche alcune fototrappole, per un costo complessivo di 70mila euro. Per quel che riguarda le telecamere si tratta di 5 nuovi occhi elettronici di cui 3 saranno istallati sui muri delle scuole. Due riprenderanno l’area antistante l’ingresso delle scuole elementari e medie, e una sarà invece puntata lungo via Sarmato. Altre due telecamere sorveglieranno il cimitero del capoluogo. Verranno inoltre potenziati i 4 lettori targhe che sorvegliano i varchi di ingresso a Borgonovo. Il piano, che prima della messa a terra deve comunque ricevere l’ok della prefettura, prevede anche fototrappole lungo viale Marconi, viale Risorgimento e in via Prati (dove c’è la benna del verde).