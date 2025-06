Scuole, oggi ultima campanella per 35.600 studenti

Suona oggi l’ultima campanella della scuola. Sarà il termine delle lezioni per circa 35.600 studenti piacentini, dall’infanzia alle superiori, tra istituti della città e della provincia. Ma non finiscono le attività delle scuole. Subito nei prossimi giorni, infatti, al termine degli scrutini, prenderanno il via gli esami di Stato.

I primi a sedersi sui banchi saranno i ragazzini della terza media. Oltre 2.600, tanti quanti sono coloro che nella provincia di Piacenza a febbraio hanno presentato la domanda per avere accesso a un istituto superiore. Netta la prevalenza dei licei: ancora una volta, almeno a Piacenza, il liceo è stato scelto una volta su due da parte di questi allievi che nei prossimi giorni si accingono a superare lo scoglio dell’esame di Stato.

Ben più laboriosa e complessa - ma non è affatto una novità - si preannuncia la macchina organizzativa che presiede a tutte le operazioni per l’esame di Stato delle scuole superiori e che sta per avviarsi a pieni giri.

Sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito sono disponibili, da qualche giorno, le commissioni dell’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione. L’apposito motore di ricerca con le commissioni è raggiungibile all’indirizzo: https://matesami.pubblica.istruzione.it/

Nella provincia di Piacenza, secondo i numeri ufficiali forniti ieri dal Provveditorato di Piacenza, saranno 2.186 i candidati e le candite presenti per l’esame di Stato che prenderà il via il 18 giugno prossimo. Nel numero sono compresi sia gli studenti delle scuole statali che di quelle paritarie.