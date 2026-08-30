Scuole superiori: otto cantieri conclusi e tre prorogati

Mancano poche settimane al nuovo anno scolastico e la Provincia di Piacenza è impegnata nelle ultime verifiche sui cantieri delle scuole superiori e delle palestre interessati dagli interventi finanziati con i fondi Pnrr.

Si tratta di 13 investimenti su nove edifici, per un valore complessivo superiore a 21 milioni di euro: quasi l’80% è finanziato dal Pnrr, il 18,8% dalla Provincia di Piacenza e l’1,68% dal Fondo Opere Indifferibili.

Entro il 30 giugno 2026 sono stati conclusi i lavori all’Itis Mattei di Fiorenzuola, in una parte del Colombini, al liceo Gioia, all’ex Ipsia, alla palestra del Raineri-Marcora, al liceo Respighi, alla palestra di Borgonovo e alle segreterie del Raineri-Marcora.

Per altri tre interventi il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha concesso alla Provincia una proroga al 31 agosto: riguardano la palazzina 1 del Colombini, l’Itis Marconi e la palestra dell’ex caserma dei Vigili del Fuoco di viale Dante. Lunedì 31 tecnici, dirigenti e ditte esecutrici effettueranno un’ulteriore verifica sulle certificazioni di fine lavori.

Terminati i cantieri Pnrr, la Provincia procederà con gli interventi sugli impianti elettrici e idraulici. Nei 60 giorni successivi potranno essere eseguiti lavori di piccola entità.

La conclusione dei lavori al liceo Respighi ha inoltre consentito di riorganizzare gli spazi alternativi di viale Malta. Gli studenti del Colombini avranno a disposizione entrambi i moduli didattici, anche quello precedentemente utilizzato dal Respighi, con una nuova passerella coperta di collegamento. Per il Colombini si apre così il terzo anno nei moduli, mentre un’ala dell’istituto, affacciata su via Maddalena, sarà interessata da ulteriori lavori a carico della Provincia.