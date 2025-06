Se l'abuso avviene a scuola: «Non tenere il segreto»

«Il 15,4 per cento dei ragazzi, vale a dire tre per ogni classe, ha subito abusi di vario tipo e la metà non ne aveva mai parlato con nessuno. Solo in un questionario anonimo sono riusciti a dirlo». A raccontare di questa realtà sommersa Antonietta Provinzano, psicologa e psicoterapeuta dell’Ausl. I dati che riferisce sono frutto di una ricerca realizzata su tre mila studenti delle Superiori.