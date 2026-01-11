Sede di Protezione civile a Fiorenzuola, salta il contratto con la ditta

È stato sciolto il contratto con la ditta che si era aggiudicata i lavori per realizzare la sede sovracomunale della Protezione civile a Fiorenzuola. L’annuncio dell’assegnazione per costruire la nuova sede era stato dato un anno fa dal sindaco Romeo Gandolfi, dopo che era stata individuata l’area accanto al magazzino comunale di via Papa Giovanni XXIII, dove già sono custoditi i mezzi del Gruppo Delta. L’impresa vincitrice, con sede in provincia di Napoli, aveva cantierizzato l’area senza però aver più i requisiti normativi per proseguire con l’appalto. Da qui la risoluzione del contratto.

Il Comune non ha ancora versato acconti su un importo totale dei lavori che è di circa 700mila euro, di cui 300mila contributi dalla Regione. I ritardi sono dunque inevitabili, ma l’iter burocratico non si è mai fermato, per consentire una pronta ripresa del cantiere con riassegnazione a una nuova ditta.