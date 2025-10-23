Semaforo a Sariano di Gropparello, c'è chi passa con il rosso

Troppe infrazioni sulla provinciale 10 di Gropparello. Nella frazione di Sariano di Gropparello sono davvero troppi i veicoli che procedono a velocità sostenuta ignorando il semaforo che regola il traffico alternato sul ponte del torrente Vezzeno. Diversi residenti hanno fatto segnalazioni in merito anche perché in quel tratto in curva troppo spesso si sfiora il pericolo di incidenti. Una residente evidenzia: «Vorrei richiamare l’attenzione sulla costante situazione di pericolo in corrispondenza del semaforo sul ponte sul Vezzeno a Sariano, dove spesso mi capita di vedere veicoli transitare a velocità molto sostenuta, ignorando il semaforo rosso».

Un’altra residente che abita nei pressi del ponte in una abitazione munita di telecamere racconta: «Poco fa ho assistito ad una scena che mi ha terrorizzata. Ero nel centro dell’abitato di Sariano e stavo aspettando il pulmino delle scuole elementari con a bordo mia figlia, quando ho visto un furgone bianco, di quelli con le barre portapacchi, che ignorando il semaforo rosso è passato ad una velocità folle. Ribadisco che il mezzo che proveniva da Gropparello, procedeva in direzione Carpaneto ad una velocità folle. Non oso pensare cosa sarebbe potuto accadere se fosse transitata una macchina dalla direzione opposta, chiaramente si rischiava un frontale. La cosa mi preoccupa molto perché io stessa spesso transito in quel tratto in auto con a bordo a miei bambini, ma il pericolo è costante anche per chi vi transita a piedi».

Un altro residente si esprime in modo esplicito: «Troppe imprudenze, troppi mezzi che procedono a velocità sostenuta passando al limite del verde, non solo, ma se non ci sono auto in coda passano con il rosso rischiando un frontale». Le segnalazioni oltre che sul gruppo Whatsapp della zona di Gropparello, si stanno effettuando anche presso il municipio di Gropparello, agli agenti della polizia locale e presso la caserma dei carabinieri di zona, affinché si possa intervenire prima che succeda qualche incidente grave. Nella zona non sembrano esserci telecamere comunali, ma qualche telecamera privata esiste per eventuali approfondimenti.