Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Senza luce e al freddo: «Il gestore è cambiato a nostra insaputa»

A Marsaglia diverse famiglie in difficoltà si rivolgono ai Carabinieri: «Siamo sempre stati con Enel e non abbiamo mai detto sì ad altri»

Elisa Malacalza
Elisa Malacalza
|1 ora fa
Senza luce e al freddo: «Il gestore è cambiato a nostra insaputa»
1 MIN DI LETTURA
Sono al freddo da giorni, a volte con i propri bimbi piccoli in casa, o i genitori anziani. Da un giorno all’altro, infatti, diverse famiglie di Marsaglia si sono trovate a loro insaputa con i contatori intestati a un altro gestore di luce e gas, anziché quello che avevano da anni, Enel: il neogestore, interpellato dai cittadini, ha sostenuto di aver mandato le bollette a mail in realtà non intestate a queste persone - lo hanno verificato facendosi spedire agli indirizzi giusti i documenti - con il risultato che il conto non è stato pagato e la luce e il gas sono stati in molti casi staccati, proprio nei giorni più freddi, in Alta Valtrebbia.
Un brutto guaio, che è finito dritto dai Carabinieri cui si sono rivolti i cittadini indignati insieme a ristoratori e titolari di altre attività finite nello stesso incubo.
«Guardi, la luce dopo una settimana al buio pare tornata. Il gas no, non c’è neanche ora, e non so come fare anche solo la doccia. Se accendo il forno non va», sottolineano alcune vittime di quello che sembra a pieno titolo un raggiro. «Noi non abbiamo mai chiesto di cambiare gestore, e soprattutto non abbiamo mai firmato alcun contratto».
Nessun sospetto? «Qualche tempo fa aveva chiamato un tizio insistendo “Lei paga troppo di luce”, e continuava a ripeterlo. Ma io non ho mai detto di cambiare gestore. Io pensi che lavoro all’Enel», risponde uno dei cittadini che sarebbe al gelo, se non avesse la stufa a legna in casa. «Il fatto è che per tornare ad Enel o per cambiare gestore devono passare almeno due mesi, così è stato detto ai miei concittadini», sottolinea il sindaco Renato Bertonazzi, anche lui informato del caso di cui ieri si parlava ovunque in Valtrebbia.  
Leggi tutto

Gli articoli più letti della settimana