Sfilata di auto d'epoca tra Val Tidone e Val Trebbia
Evento organizzato dal Club Veicoli Storici
Mariangela Milani
|2 ore fa
Cinquanta auto d'epoca, grazie al Club Veicoli Storici, hanno sfilato lungo le strade della Val Tidone e della Val Trebbia. Partito dal piazzale dello Sporting Club di Quarto di Gossolengo, il serpentone di auto d’epoca ha percorso il Ponte di Tuna, Gazzola, Agazzano per poi arrivare a Borgonovo.
Tra i gioielli una Lotus Elise, una grintosa Porsche 914 e una rara Siata del 1966 accanto a Citroën 2CV Charleston e Fiat Replica Abarth, una Fiat 600 Multipla degli anni Sessanta accanto a Porsche Carrera e Lancia Fulvia Coupé. I fondi raccolti durante la giornata saranno destinati agli studenti dell'Endo Fap don Orione impegnati nella progettazione di auto elettriche in miniatura, la cui carrozzeria viene plasmata tramite stampanti 3D.
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