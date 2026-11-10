Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Si accascia nel vivaio a Ponte Vangaro, muore lavoratore di 59 anni

Soccorsi vani, l'uomo era originario del Bresciano

Elisa Malacalza
Elisa Malacalza
|3 ore fa
Si accascia nel vivaio a Ponte Vangaro, muore lavoratore di 59 anni
1 MIN DI LETTURA
Era al lavoro in un vivaio a Ponte Vangaro, a Rivergaro, poco distante dalla Statale 45, quando si è sentito male, stamattina verso le 8.30, e si è accasciato a terra. I colleghi, allarmati, hanno subito chiamato i soccorsi, ma per Roberto Gamba, di origine bresciana, non c’è stato nulla da fare purtroppo: è morto all’ospedale di Piacenza, dove è arrivato in ambulanza in condizioni disperate. Per il lavoratore, classe 1967, è stato attivato il “codice blu” dalla centrale di Parma, una rete d’emergenza che scatta in caso di arresto cardiaco: sul posto sono corse in sirena l’automedica da Piacenza e l’ambulanza della Pubblica Val Nure da Rivergaro e, oltre ai carabinieri, le guardie di Ivri-Sicuritalia e la Medicina del lavoro dell’Ausl.
Tramite la app DaeRespondEr - che sul telefonino fa partire un allarme così che chiunque si trovi vicino a un defibrillatore possa intervenire, come di recente presentato al corso alle Rotative a Libertà - il primo ad arrivare sul posto è stato un milite di Croce Rossa che, secondo quanto è stato possibile apprendere, stava accompagnando un cittadino a una visita. Ha applicato il defibrillatore e iniziato il massaggio cardiaco, nell’attesa del personale 118 che ha proseguito subito il tentativo di salvare la vita all’uomo, proseguendo la manovra anche in ambulanza, ma senza speranz

Gli articoli più letti della settimana