Si accascia nel vivaio a Ponte Vangaro, muore lavoratore di 59 anni

Era al lavoro in un vivaio a Ponte Vangaro, a Rivergaro, poco distante dalla Statale 45, quando si è sentito male, stamattina verso le 8.30, e si è accasciato a terra. I colleghi, allarmati, hanno subito chiamato i soccorsi, ma per Roberto Gamba, di origine bresciana, non c’è stato nulla da fare purtroppo: è morto all’ospedale di Piacenza, dove è arrivato in ambulanza in condizioni disperate. Per il lavoratore, classe 1967, è stato attivato il “codice blu” dalla centrale di Parma, una rete d’emergenza che scatta in caso di arresto cardiaco: sul posto sono corse in sirena l’automedica da Piacenza e l’ambulanza della Pubblica Val Nure da Rivergaro e, oltre ai carabinieri, le guardie di Ivri-Sicuritalia e la Medicina del lavoro dell’Ausl.

Tramite la app DaeRespondEr - che sul telefonino fa partire un allarme così che chiunque si trovi vicino a un defibrillatore possa intervenire, come di recente presentato al corso alle Rotative a Libertà - il primo ad arrivare sul posto è stato un milite di Croce Rossa che, secondo quanto è stato possibile apprendere, stava accompagnando un cittadino a una visita. Ha applicato il defibrillatore e iniziato il massaggio cardiaco, nell’attesa del personale 118 che ha proseguito subito il tentativo di salvare la vita all’uomo, proseguendo la manovra anche in ambulanza, ma senza speranz