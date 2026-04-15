Si ribalta con il furgone in autostrada, elisoccorso a Cadeo

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 aprile, traffico bloccato lungo l'autostrada A1, all'altezza di Cadeo, a causa di violento incidente che ha coinvolto un furgone.

Sul posto, al chilometro 68 dell'autostrada, sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza con autogrù, la polizia stradale di Guardamiglio, i sanitari del 118 e il personale di Autostrade per l'Italia. Necessario anche l'intervento dell'elisoccorso perchè - secondo le prime informazioni raccolte - l'uomo al volante è rimasto incastrato all'interno del mezzo.

Ancora da definire la dinamica, ma parrebbe che il furgone - per motivi ancora da chiarire - si sarebbe ribaltato dopo aver invaso le due corsie nel senso opposto di marcia. L'autista è stato trasportato in elisoccorso a Parma, ma non si trova in pericolo di vita.

Il traffico per tutte le operazioni di soccorso è stato bloccato in entrambe le direzioni di marcia. Verso le 18.00 si registravano code di cinque chilometri verso Bologna e di due chilometri in direzione Milano.