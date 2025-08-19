Si ribalta con il trattore e resta incastrato, salvato per miracolo

Si ribalta e viene schiacciato dal trattore con il quale stava lavorando un campo all'ombra del monte Capra. È accaduto nel pomeriggio di oggi, martedì 19 agosto, a Canadelli di Farini, tra Pradovera e Passo Santa Barbera dove un agricoltore del posto, classe 1963, è rimasto incastrato sotto le lamiere del mezzo. Ad allertare i soccorsi è stata proprio la vittima dell'incidente che, con un filo di voce, è riuscito a chiedere aiuto.

Dopo la chiamata al 118 sono intervenuti gli operatori del Soccorso alpino insieme ai vigili del fuoco, ai sanitari della Croce rossa e ai carabinieri forestali. Atterrato anche l'elisoccorso da Milano con a bordo il medico che è riuscito a stabilizzarlo prima che venisse estratto da sotto il peso del trattore.

Grazie all'intervento di un mezzo pesante, l'uomo è stato poi estricato e trasportato all'ospedale Maggiore di Parma dall'elicottero. Al momento del trasferimento respirava autonomamente ed era cosciente.