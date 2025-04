Si spaccia per un agente e truffa sul web centinaia di persone

Un "supertruffatore" del web ha ingannato centinaia di persone, spacciandosi per un agente della polizia penitenziaria e vendendo online quattro cerchi per auto. Per rendere più credibile la sua truffa, il malvivente li pubblicizzava con foto in uniforme. Ieri, 18 aprile, a Piacenza, si è svolto il processo con dieci testimoni vittime dei suoi raggiri. Le truffe sono avvenute in tutta Italia, compreso il territorio piacentino. Il processo è stato però rinviato per l’ascolto di altri testimoni.